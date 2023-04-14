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Купить дом в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
105
Лариса
105
Лептокарья
68
Литохоро
22
South Pilio Municipality
13
Platamonas
9
Волос
8
Zagora - Mouresi Municipality
6
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140 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнатв Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Ksorychti, Греция
Коттедж 2 спальни
Ksorychti, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж сост…
Коттедж 2 спальнив Неа-Иония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Иония, Греция
103 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Kentro 103 Sq.m., 2 Bed…
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Вилла 2 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 7 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 2 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 2 спальнив Palaios Panteleimonas, Греция
Дом 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 140,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 7 спаленв Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Вилла 10 спаленв Скиатос, Греция
Вилла 10 спален
Скиатос, Греция
10 Количество комнат 8 ванных комнат 640 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
Вилла 6 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 7 спаленв Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Таунхаус 4 спальнив Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 225,000
Продается вилла площадью 135 кв.м на Олимпийской ривьере. Вилла состоит из двух этажей. На п…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 1 комнатав Palaios Panteleimonas, Греция
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

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