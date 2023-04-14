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Купить коттедж с бассейном в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
78
Лариса
78
Лептокарья
55
Литохоро
15
Platamonas
7
South Pilio Municipality
6
Zagora - Mouresi Municipality
4
Волос
4
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2 объекта найдено
Коттедж 7 спаленв Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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