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Греция
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73 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 69,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 199,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
Коттедж 6 спален
Makrinitsa, Греция
9 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 76,000
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален
Skotina, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Skotina, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 спальня
Милина, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
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