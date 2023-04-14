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Купить коттедж с видом на горы в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
78
Лариса
78
Лептокарья
55
Литохоро
15
Platamonas
7
South Pilio Municipality
6
Zagora - Mouresi Municipality
4
Волос
4
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72 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 7 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 2 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 4 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив byzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни
byzitsa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 7 спаленв Муресион, Греция
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 76,000
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спаленв Skotina, Греция
Коттедж 6 спален
Skotina, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спаленв Литохоро, Греция
Коттедж 6 спален
Литохоро, Греция
8 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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