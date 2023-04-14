Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Коттеджи

Купить коттедж в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
78
Лариса
78
Лептокарья
55
Литохоро
15
Platamonas
7
South Pilio Municipality
6
Zagora - Mouresi Municipality
4
Волос
4
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
95 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнатв Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Ksorychti, Греция
Коттедж 2 спальни
Ksorychti, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж сост…
Коттедж 2 спальнив Неа-Иония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Иония, Греция
103 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Kentro 103 Sq.m., 2 Bed…
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 7 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 2 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальнив Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 7 спаленв Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 225,000
Продается вилла площадью 135 кв.м на Олимпийской ривьере. Вилла состоит из двух этажей. На п…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 комнатыв Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагаем Вашему вниманию коттедж находящийся на первой линии всего в 5 метрах от морского …
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 4 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив byzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни
byzitsa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 7 спаленв Муресион, Греция
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти