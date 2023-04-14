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Купить квартиру с видом на море в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
44
Лариса
44
Лептокарья
20
Литохоро
17
Волос
3
Неа-Иония
2
Элассона
2
Platamonas
1
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25 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 комнатыв Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 3 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 2 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Загора, Греция
Квартира 4 спальни
Загора, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 1 комнатав Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 38 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 59 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 1 спальняв Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 52 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 1 спальняв Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 43,000
Продается квартира площадью 30 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 1 спальняв Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 77,000
Продается дуплекс площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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