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Виллы с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

demos chalkideon
21
Халкис
21
Municipality of Larissa
16
Лариса
16
Лептокарья
10
South Pilio Municipality
5
Municipality of Tanagra
3
Skiathos Municipality
3
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28 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 8 спален в Илия, Греция
Вилла 8 спален
Илия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 спальни в Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Вилла 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 399,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 1 комната в Pinakates, Греция
Вилла 1 комната
Pinakates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,250,000
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
Вилла 7 спален в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 12 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 5 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
Вилла 9 спален в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
Вилла 3 спальни в Паралия Авлида, Греция
Вилла 3 спальни
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 7 спален в Дилеси, Греция
Вилла 7 спален
Дилеси, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 комната в Theologos, Греция
Вилла 1 комната
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
Вилла 6 спален в Achladias, Греция
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
Вилла 3 спальни в Theologos, Греция
Вилла 3 спальни
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 5 спален в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 спален в Platamonas, Греция
Вилла 5 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 5
€ 800,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
Вилла 6 спален в Панорама, Греция
Вилла 6 спален
Панорама, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 910 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 2 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 2 спальни
Сикамино, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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