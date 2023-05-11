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Виллы с видом на горы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

demos chalkideon
21
Халкис
21
Municipality of Larissa
16
Лариса
16
Лептокарья
10
South Pilio Municipality
5
Municipality of Tanagra
3
Skiathos Municipality
3
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41 объект найдено
Вилла 1 комната в Лукисия, Греция
Вилла 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 7 комнат в Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнаты в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kenourgio, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальни в Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 7 спален в Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 1 комната в Palaios Panteleimonas, Греция
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни в Лептокарья, Греция
Вилла 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Вилла 3 спальни в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 399,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 7 спален в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Вилла 3 спальни в Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни
Дельфы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
Вилла 2 спальни в Achladias, Греция
Вилла 2 спальни
Achladias, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 212,000
Продается 2-этажная вилла площадью 85 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 3 спальни в Арахова, Греция
Вилла 3 спальни
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 4 спальни в Municipality of Larissa, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 6 спален в Дросья, Греция
Вилла 6 спален
Дросья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 12 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 5 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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