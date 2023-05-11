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Таунхаусы с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

demos chalkideon
17
Халкис
17
Municipality of Larissa
10
Лариса
10
Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
Неа-Палатия
5
demos molou - agiou konstantinou
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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