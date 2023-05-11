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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция
demos chalkideon
17
Халкис
17
Municipality of Larissa
10
Лариса
10
Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
Неа-Палатия
5
demos molou - agiou konstantinou
4
Литохоро
4
Лептокарья
3
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34 объекта найдено
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Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
5
2
4
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 177 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 5 уровня…
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2
2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3
1
1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4
2
1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4
1
3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
4
2
1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
5
1
1
€ 367,500
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
demos chalkideon, Греция
4
2
1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
Таунхаус 5 спален
demos chalkideon, Греция
7
2
1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
6
2
1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Акти Ниреос, Греция
4
1
1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальня
Лептокарья, Греция
3
2
1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальни
demos chalkideon, Греция
3
1
1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
Таунхаус 3 спальни
Лептокарья, Греция
4
3
1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3
1
2
€ 215,500
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3
1
1
€ 373,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
3
1
1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1
1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Таунхаус 5 спален
Лонгос, Греция
6
3
1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Theologos, Греция
4
2
1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни
demos chalkideon, Греция
6
2
1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни
Kato Sotiritsa, Греция
3
1
2
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
6
1
1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
3
1
1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3
2
1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
4
2
1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни
Theologos, Греция
5
3
1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6
3
3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
5
2
3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
6
4
1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция
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