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Таунхаусы с видом на горы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

demos chalkideon
17
Халкис
17
Municipality of Larissa
10
Лариса
10
Municipality of Thiva
5
Municipal Unit of Thebes
5
Неа-Палатия
5
demos molou - agiou konstantinou
4
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33 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 177 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 5 уровня…
Таунхаус 1 спальня в Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Таунхаус 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 4 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спален в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 137,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 2 спальни в Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни
Гимно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни в Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни в Акти Ниреос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Акти Ниреос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни в kalybia libadiou, Греция
Таунхаус 4 спальни
kalybia libadiou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 1 спальня в Лептокарья, Греция
Таунхаус 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальни в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos chalkideon, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
Таунхаус 3 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальни в Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 277,000
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальни в South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 1 комната в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Таунхаус 5 спален в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален
Лонгос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни в demos chalkideon, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos chalkideon, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни в Kato Sotiritsa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Sotiritsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни в Palaios Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальни в kastraki, Греция
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни в Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни в Theologos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальни в Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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