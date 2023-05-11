Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 220,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
Таунхаус 4 комнаты в Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 464,000
Продается шикарный таунхаус в Глифаде, одном из самых престижных южных пригородов Афин, где …
Дом 3 спальни в Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
€ 350,000
Этот совершенно новый высококачественный дом с 4 спальнями на продажу в Ханья Крит, располож…
Коттедж 1 комната в Agros, Греция
Коттедж 1 комната
Agros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
Коттедж 6 спален в Agiasma, Греция
Коттедж 6 спален
Agiasma, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 комната в Кастро, Греция
Коттедж 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 400,000
Продается трехэтажный коттедж площадью 200 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором о…
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
Коттедж 2 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 280,911
Property Code: HPS475 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki center Center for €280.000. Thi…
Коттедж 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти