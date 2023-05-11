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Жильё с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Эретрия
16
demos molou - agiou konstantinou
11
Platamonas
11
demos delphon
10
Municipal Unit of Thebes
10
Municipality of Tanagra
8
demos distomou-arachobas-antikyras
7
demotike enoteta arachobes
7
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262 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 43,000
Продается квартира площадью 30 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Вилла 1 комната в Лукисия, Греция
Вилла 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Таунхаус 2 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 177 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 5 уровня…
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 83 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 115,000
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 спальня в Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Вилла 7 комнат в Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнаты в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kenourgio, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 75,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 55,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Этаж 2/1
€ 80,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 6 комнат в Лихас, Греция
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Квартира 1 комната в Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 65,000
Продается квартира площадью 38 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Вилла 2 спальни в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Таунхаус 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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