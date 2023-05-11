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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
Жильё с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Эретрия
16
demos molou - agiou konstantinou
11
Platamonas
11
demos delphon
10
Municipal Unit of Thebes
10
Municipality of Tanagra
8
demos distomou-arachobas-antikyras
7
demotike enoteta arachobes
7
Zagora - Mouresi Municipality
7
Амаринтос
6
demos amphikleias - elateias
5
demos doridos
5
demotike enoteta schematariou
5
Lamia
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Неа-Иония
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Скиатос
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262 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
2
1
1
€ 43,000
Продается квартира площадью 30 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Вилла 1 комната
Лукисия, Греция
1
1
€ 690,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
5
2
4
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 177 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 5 уровня…
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3
2
2
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 83 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
3
1
2
€ 115,000
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
3
3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2
2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6
2
3
€ 300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4
1
1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7
1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Вилла 4 комнаты
Kenourgio, Греция
4
1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5
2
2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2
1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3
1
1/1
€ 75,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2
1
1/1
€ 55,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2
2/1
€ 80,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3
1
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
6
2
2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6
1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1
1
1/1
€ 65,000
Продается квартира площадью 38 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3
1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5
2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6
2
1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5
2
2
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3
1
1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11
4
3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4
2
1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11
5
1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция
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