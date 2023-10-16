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Дома в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Муниципалитет Халкиде
100
Халкис
100
Municipality of Larissa
97
Лептокарья
64
Литохоро
19
Неа-Палатия
16
Эретрия
16
South Pilio Municipality
13
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293 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kakoperato, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kakoperato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 81 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Дом 3 спальни в Элассона, Греция
Дом 3 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Дом расположен в пригороде деревни Ватопеди в 3 км от пляжа и в 5 км от деревни Метаморфоси.…
€410,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€310,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ореи, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ореи, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эретрия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лукисия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лукисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€375,000
Коттедж 3 спальни в Халкуцион, Греция
Коттедж 3 спальни
Халкуцион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€180,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Коттедж 2 спальни в Achladias, Греция
Коттедж 2 спальни
Achladias, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€330,000
Коттедж 3 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€170,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лукисия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€690,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
€140,000
Дом 3 спальни в Элассона, Греция
Дом 3 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этот дом расположен в пригороде деревни Метаморфоси в 400 метрах от большого песчаного пляжа…
€167,500
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
€130,000
Дом 10 спален в Элассона, Греция
Дом 10 спален
Элассона, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
The villa is located in Vatopedi village 3 km from the beach and in the suburbs of Metamorfo…
€645,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€600,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000

Типы недвижимости в Фессалии и Центральной Греции

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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