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Коттеджи с бассейном в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
77
Лариса
77
demos chalkideon
69
Халкис
69
Лептокарья
55
Неа-Палатия
17
Литохоро
13
Эретрия
11
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7 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
Площадь 600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 7 спален в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 2 спальни в demos dirphyon - messapion, Греция
Коттедж 2 спальни
demos dirphyon - messapion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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