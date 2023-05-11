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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Municipality of Larissa
77
Лариса
77
demos chalkideon
69
Халкис
69
Лептокарья
55
Неа-Палатия
17
Литохоро
13
Эретрия
11
demos istiaias-aidepsou
8
Platamonas
8
South Pilio Municipality
6
demos delphon
5
Municipality of Thiva
5
Zagora - Mouresi Municipality
5
demos distomou-arachobas-antikyras
4
demotike enoteta arachobes
4
Municipality of Tanagra
4
Волос
4
Municipal Unit of Thebes
3
Амаринтос
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130 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
3
3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5
2
2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
6
2
2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6
1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3
1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5
2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6
2
1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11
4
3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11
5
1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6
3
1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4
2
2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8
4
1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9
3
1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7
2
3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6
3
1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
2
2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4
2
2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4
3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3
1
1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2
1
1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4
2
2
€ 1,150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14
4
1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6
3
1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
6
2
1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
1
1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4
1
1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6
3
1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4
1
1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция
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