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Коттеджи с видом на горы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
77
Лариса
77
demos chalkideon
69
Халкис
69
Лептокарья
55
Неа-Палатия
17
Литохоро
13
Эретрия
11
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135 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Tanagra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 6 спален в Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальни в Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Коттедж 2 спальни в Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 комнаты в Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната в ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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