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Коттеджи в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Larissa
75
Лариса
75
Муниципалитет Халкиде
57
Халкис
57
Лептокарья
53
Литохоро
13
Эретрия
11
Неа-Палатия
10
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182 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kakoperato, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kakoperato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 81 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ореи, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ореи, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эретрия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лукисия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лукисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€375,000
Коттедж 3 спальни в Халкуцион, Греция
Коттедж 3 спальни
Халкуцион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€180,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Коттедж 2 спальни в Achladias, Греция
Коттедж 2 спальни
Achladias, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€330,000
Коттедж 3 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€170,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лихас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лихас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
€275,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
€168,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Оропос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
€285,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€750,000
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
€300,000
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden в Оропос, Греция
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden
Оропос, Греция
Площадь 600 м²
Oropos northeast from Athens, unfinished detached house 600 sq.m. on a plot of 8 acres, 3 le…
€220,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
€110,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€865,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€365,000

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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