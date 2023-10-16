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Коттеджи в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Municipality of Larissa
75
Лариса
75
Муниципалитет Халкиде
57
Халкис
57
Лептокарья
53
Литохоро
13
Эретрия
11
Неа-Палатия
10
Platamonas
6
South Pilio Municipality
6
Муниципалитет Истия-Айдипсос
6
Муниципалитет Амфиклея - Элатия
5
Муниципалитет Дельфи
5
Municipality of Thiva
4
Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира
4
Муниципальная единица Араховиса
4
Municipal Unit of Thebes
3
Zagora - Mouresi Municipality
3
Муниципалитет Дорида
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182 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
6
2
261 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
2
96 м²
1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kakoperato, Греция
3
1
81 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 81 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ореи, Греция
4
1
135 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эретрия, Греция
4
2
100 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
7
4
255 м²
1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лукисия, Греция
5
3
196 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€375,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Халкуцион, Греция
4
2
249 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
1
256 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
9
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Achladias, Греция
2
1
110 м²
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
4
1
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
6
3
190 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
7
2
260 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
7
2
147 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Маркопуло Оропу, Греция
4
1
120 м²
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
5
2
110 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
4
365 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
6
2
170 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лихас, Греция
6
2
163 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
€275,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
5
126 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
3
98 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
€168,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
5
131 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Оропос, Греция
3
1
210 м²
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
€285,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
11
4
300 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Маркопуло Оропу, Греция
6
5
260 м²
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
€300,000
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden
Оропос, Греция
600 м²
Oropos northeast from Athens, unfinished detached house 600 sq.m. on a plot of 8 acres, 3 le…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
4
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
11
5
369 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€865,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
6
3
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€365,000
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция
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