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Купить недвижимость в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
149
Лариса
149
Лептокарья
88
Литохоро
39
South Pilio Municipality
13
Волос
11
Platamonas
10
Zagora - Mouresi Municipality
7
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190 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Квартира 3 спальнив Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 1 комнатав Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат -1/1 Этаж
€ 19,000
Продается квартира площадью 25 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
Квартира 2 комнатыв Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 3 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 комнатыв Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты
Giannota, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Загора, Греция
Квартира 4 спальни
Загора, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 4 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 5 комнатв Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
Квартира 1 комнатав Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 38 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 2 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Ksorychti, Греция
Коттедж 2 спальни
Ksorychti, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж сост…
Коттедж 2 спальнив Неа-Иония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Иония, Греция
103 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Kentro 103 Sq.m., 2 Bed…
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Вилла 2 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 7 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 2 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 2 спальнив Palaios Panteleimonas, Греция
Дом 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 140,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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