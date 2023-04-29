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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Виллы
Виллы с видом на море в Салоники, Греция
Neo Rysio
18
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9
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43 объекта найдено
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Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 7 спален
Kardia, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 7 спален
Неа-Редестос, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спален
Неа-Редестос, Греция
9 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
Вилла 1 комната
triadi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается недостроенное трехэтажное здание в пригороде города Салоники. Участок 4000 кв.м. р…
Вилла 6 спален
Tagarades, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спален
Китрос, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,065,000
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 460 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 362 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 7 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален
Kavallari, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 12 спален
Neo Rysio, Греция
14 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 6 спальных к…
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 1 комната
Tagarades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 2 спальни
Peristera, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 8 спален
Neo Rysio, Греция
11 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Вилла 5 спален
Plagiari, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спален
triadi, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Вилла 5 спален
Makrigialos, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
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