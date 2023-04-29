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  6. Виллы

Виллы с видом на горы в Салоники, Греция

Neo Rysio
18
Plagiari
9
Trilofos
8
Drymos
6
Перея
5
Pentalofos
3
Василика
3
Неа-Каликратия
3
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41 объект найдено
Вилла 4 спальни в triadi, Греция
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален в Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 7 спален в Неа-Редестос, Греция
Вилла 7 спален
Неа-Редестос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спален в Неа-Редестос, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Редестос, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
Вилла 6 спален в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален
Tagarades, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спален в Китрос, Греция
Вилла 5 спален
Китрос, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 5 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,065,000
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 460 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спален в Месимерион, Греция
Вилла 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
Вилла 4 спальни в Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 3 спальни в Melissochori, Греция
Вилла 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален в Lakkia, Греция
Вилла 6 спален
Lakkia, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 318 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 7 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни в Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 1 комната в Plagiari, Греция
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
Вилла 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
Вилла 5 спален в Месимерион, Греция
Вилла 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 1 комната в Souroti, Греция
Вилла 1 комната
Souroti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается вилла площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великолеп…
Вилла 12 спален в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален
Neo Rysio, Греция
14 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 6 спальных к…
Вилла 5 спален в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Вилла 3 спальни
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 373,000
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 2 спальни в Peristera, Греция
Вилла 2 спальни
Peristera, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 7 спален в triadi, Греция
Вилла 7 спален
triadi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 5 спален в Makrigialos, Греция
Вилла 5 спален
Makrigialos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 5 спален в Перея, Греция
Вилла 5 спален
Перея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальни в Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален в Plagiari, Греция
Вилла 6 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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