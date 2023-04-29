Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Салоники, Греция

Trilofos
19
Эпаноми
15
Plagiari
13
Neo Rysio
10
Перея
7
Drymos
6
Pentalofos
6
Neoi Epivates
5
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
47 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 3 спальни в Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 5 комнат в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 5 комнат в Перея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 5 спален в Tagarades, Греция
Таунхаус 5 спален
Tagarades, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальни в Kavallari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kavallari, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 1 спальня в Pentalofos, Греция
Таунхаус 1 спальня
Pentalofos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 83,750
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 6 спален в Kavallari, Греция
Таунхаус 6 спален
Kavallari, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальни в Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 4 спальни в Kato Scholari, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Scholari, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Kato Scholari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Scholari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Василика, Греция
Таунхаус 4 спальни
Василика, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Редестос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Souroti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Souroti, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Agia Triada, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 2 спальни в Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 5 спален в Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 5 спален
Неа-Редестос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 228 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален в Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален
Melissochori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Melissochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальни в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в rodokepos, Греция
Таунхаус 3 спальни
rodokepos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 5 спален в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 510,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти