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  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Салоники, Греция

Trilofos
19
Эпаноми
15
Plagiari
13
Neo Rysio
10
Перея
7
Drymos
6
Pentalofos
6
Neoi Epivates
5
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144 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 134,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 3 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Таунхаус 6 комнат в triadi, Греция
Таунхаус 6 комнат
triadi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 3 спальни в Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Trilofos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 9 комнат в triadi, Греция
Таунхаус 9 комнат
triadi, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
Таунхаус 5 комнат в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 3 спальни в Месимерион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Месимерион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 5 комнат в Перея, Греция
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 94 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположен…
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в oikismos geoponika, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 335,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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