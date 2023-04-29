ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Салоники, Греция
Неа-Каликратия
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 5 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 355,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 273,000
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат
112 м²
€ 200,249
Этот дом для продажи в Компици расположен на возвышенности, откуда открывается прекрасный ви…
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 90,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
315 м²
€ 430,536
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Коттедж 4 комнаты
дим Паранести, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м в северной Греции. У объекта есть солнечные ба…
Дом 2 спальни
Vourvourou, Греция
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 3
€ 300,000
Отель Maisonetta расположен в деревне Вурвуру, всего в 50 метрах от песчаного пляжа. Maisone…
Квартира 3 спальни
Peristasi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
105 м²
€ 525,654
Продается 1-этажная вилла площадью 105 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
Дом 1 994 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат
280 м²
€ 450,000
Этот дом на продажу в Виросе расположен в традиционной деревушке с прекрасным видом на сельс…
Дом 5 комнат
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат
284 м²
€ 750,934
Предлагается на продажу меблированная вилла, расположенная на вершине холма в окружении олив…
Параметры недвижимости в Салоники, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты