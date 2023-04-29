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Квартиры-студии в Салоники, Греция

Неа-Каликратия
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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в triadi, Греция
Студия 1 спальня
triadi, Греция
1 ванных комнат 46 м²
€ 106,000
Property Code: HPS3647 - Studio FOR SALE in Thermi Center for €106.000 . This 46 sq. m. Stu…
Студия 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Студия 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 23 м²
€ 47,000
Новое здание с апартаментами находится в 650 м от песчаного пляжа в Калликратии.  Есть 4 сту…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

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