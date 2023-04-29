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Жильё с видом на море в Салоники, Греция

Trilofos
94
Neo Rysio
76
Неа-Каликратия
64
Эпаноми
53
Неа-Триглия
51
Plagiari
45
Neoi Epivates
41
Drymos
38
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298 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Коттедж 2 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Таунхаус 2 спальни в Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Квартира 1 спальня в Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Таунхаус 6 комнат в triadi, Греция
Таунхаус 6 комнат
triadi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Район : Неой Эпиватес
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 430,000
Продается квартира площадью 109 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 8 комнат в Trilofos, Греция
Квартира 8 комнат
Trilofos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается квартира площадью 430 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается дуплекс площадью 152 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
Дом 5 спален в Neo Rysio, Греция
Дом 5 спален
Neo Rysio, Греция
5 Количество комнат 430 м² -1 Этаж
€ 990,000
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
Дом 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 480 м² -1 Этаж
€ 1,300,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
Квартира 4 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4 Количество комнат 270 м² -1 Этаж
€ 520,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
Вилла 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на цо…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Таунхаус 5 комнат в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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