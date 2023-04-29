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Жильё с видом на горы в Салоники, Греция

Trilofos
94
Neo Rysio
76
Неа-Каликратия
64
Эпаноми
53
Неа-Триглия
51
Plagiari
45
Neoi Epivates
41
Drymos
38
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254 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Месимерион, Греция
Квартира 3 спальни
Месимерион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 6 спален в Kato Scholari, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Area : Mesimeri
Таунхаус 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Коттедж 2 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 1 спальня в Профитис, Греция
Коттедж 1 спальня
Профитис, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 70,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальни в Neochorouda, Греция
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Квартира 2 спальни в Месимерион, Греция
Квартира 2 спальни
Месимерион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы. …
Коттедж 2 спальни в Liti, Греция
Коттедж 2 спальни
Liti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 3 спальни в Trilofos, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
Коттедж 5 спален в Месимерион, Греция
Коттедж 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 409 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в triadi, Греция
Коттедж 3 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 6 комнат в Melissochori, Греция
Квартира 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается квартира площадью 190 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на цо…
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Таунхаус 5 комнат в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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