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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Дома
Дома с видом на море в Салоники, Греция
Trilofos
75
Neo Rysio
68
Эпаноми
42
Plagiari
38
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224 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Коттедж 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
Таунхаус 6 комнат
triadi, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Дом 5 спален
Neo Rysio, Греция
5 Количество комнат
430 м²
-1 Этаж
€ 990,000
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
Дом 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат
480 м²
-1 Этаж
€ 1,300,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат
370 м²
-1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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Параметры недвижимости в Салоники, Греция
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