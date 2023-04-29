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Коттеджи с бассейном в Салоники, Греция

Trilofos
33
Neo Rysio
27
Эпаноми
22
Drymos
16
Agia Triada
15
Неа-Триглия
15
Plagiari
13
Василика
13
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13 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
Коттедж 7 спален в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 спален
Neo Rysio, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 4 спальни
oikismos phoinikes, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 6 спален
oikismos phoinikes, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 5 спален в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в triadi, Греция
Коттедж 4 спальни
triadi, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 610,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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