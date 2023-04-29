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  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Салоники, Греция

Trilofos
33
Neo Rysio
27
Эпаноми
22
Drymos
16
Agia Triada
15
Неа-Триглия
15
Plagiari
13
Василика
13
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128 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 5 комнат в Makrigialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 5 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в oikismos geoponika, Греция
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спален в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 7 спален в oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален в Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален в Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Makrigialos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в triadi, Греция
Коттедж 4 спальни
triadi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 9 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 9 спален
Makrigialos, Греция
11 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Эпаноми, Греция
Коттедж 4 спальни
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Коттедж 3 комнаты в Sozopoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
Коттедж 2 спальни в triadi, Греция
Коттедж 2 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 5 спален в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 спален в Китрос, Греция
Коттедж 6 спален
Китрос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в oikismos mpompoteika, Греция
Коттедж 2 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 3 спальни в Китрос, Греция
Коттедж 3 спальни
Китрос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 69,900
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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