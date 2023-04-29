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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Коттеджи
Коттеджи с видом на горы в Салоники, Греция
Trilofos
33
Neo Rysio
27
Эпаноми
22
Drymos
16
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139 объектов найдено
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Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 270,000
Area : Mesimeri
Коттедж 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 1 спальня
Профитис, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 70,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы. …
Коттедж 2 спальни
Liti, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Trilofos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
Коттедж 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 409 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Kavallari, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 285,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 321 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 спальня
Месимерион, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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