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Шале с видом на море в Салоники, Греция

Неа-Каликратия
1
Перея
1
Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с бассейном
недорогая
элитная
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