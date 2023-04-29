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Квартиры с бассейном в Салоники, Греция

Неа-Каликратия
28
Neoi Epivates
21
Trilofos
19
Неа-Триглия
19
Неа-Миханьона
12
Эпаноми
11
Agia Triada
10
Перея
10
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8 объектов найдено
Квартира 5 спален в triadi, Греция
Квартира 5 спален
triadi, Греция
5 Количество комнат 690 м² -1 Этаж
€ 3,300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
Квартира 3 спальни в Sozopoli, Греция
Квартира 3 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 800,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальни в Sozopoli, Греция
Квартира 4 спальни
Sozopoli, Греция
4 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
Квартира 2 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 1 спальня в Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни в Neo Rysio, Греция
Квартира 4 спальни
Neo Rysio, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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