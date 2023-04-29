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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Квартиры
Квартиры с бассейном в Салоники, Греция
Неа-Каликратия
28
Neoi Epivates
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Квартира 5 спален
triadi, Греция
5 Количество комнат
690 м²
-1 Этаж
€ 3,300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
Квартира 3 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 800,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальни
Sozopoli, Греция
4 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 1,200,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
Квартира 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни
Neo Rysio, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Параметры недвижимости в Салоники, Греция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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