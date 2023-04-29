Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в Салоники, Греция

Неа-Каликратия
28
Neoi Epivates
21
Trilofos
19
Неа-Триглия
19
Неа-Миханьона
12
Эпаноми
11
Agia Triada
10
Перея
10
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
74 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната в Agia Triada, Греция
Квартира 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 1 спальня в Agia Triada, Греция
Квартира 1 спальня
Agia Triada, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 1 спальня в Sozopoli, Греция
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Район : Неой Эпиватес
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 430,000
Продается квартира площадью 109 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 8 комнат в Trilofos, Греция
Квартира 8 комнат
Trilofos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается квартира площадью 430 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается дуплекс площадью 152 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
Квартира 4 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4 Количество комнат 270 м² -1 Этаж
€ 520,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на цо…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 175,000
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 2,500,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 290,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 58 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 143 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни
Эпаноми, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 151 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти