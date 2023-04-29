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  6. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Салоники, Греция

Неа-Каликратия
28
Neoi Epivates
21
Trilofos
19
Неа-Триглия
19
Неа-Миханьона
12
Эпаноми
11
Agia Triada
10
Перея
10
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27 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Месимерион, Греция
Квартира 3 спальни
Месимерион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 2 спальни в Месимерион, Греция
Квартира 2 спальни
Месимерион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 6 комнат в Melissochori, Греция
Квартира 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается квартира площадью 190 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на цо…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни в Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 290,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни в Agia Triada, Греция
Квартира 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и с…
Квартира 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 1 комната в oikismos kato galene, Греция
Квартира 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни в Makrigialos, Греция
Квартира 3 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 127,000
Продается квартира площадью 118 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
Квартира 2 спальни в Nea Kerasia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kerasia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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