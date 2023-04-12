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Купить вилла с бассейном в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Pylaia - Chortiatis
31
Neo Rysio
18
Panorama Municipal Unit
17
Plagiari
9
Chortiatis Municipal Unit
8
Trilofos
8
Drymos
7
Pylaia Municipal Unit
6
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58 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 980,000
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 7 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 4 спальнив triadi, Греция
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,480,000
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
Вилла 5 спаленв Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 7 комнатв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
Вилла 1 комнатав Nea Silata, Греция
Вилла 1 комната
Nea Silata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 485 кв.м в Халкидиках. У объекта есть камин. Недвижимость…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную меблированную виллу в пешей доступности от моря. Мес…
Вилла 8 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 8 комнат
Anchialos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
Вилла 1 комнатав Anchialos, Греция
Вилла 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,100,000
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
Вилла 7 спаленв Неа-Редестос, Греция
Вилла 7 спален
Неа-Редестос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 4 спальнив Неа-Редестос, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Редестос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спаленв Tagarades, Греция
Вилла 6 спален
Tagarades, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спаленв Perivolaki, Греция
Вилла 6 спален
Perivolaki, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,065,000
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 460 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 6 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 1 комнатав Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 5 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 8 спаленв Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
10 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 1 комнатав Plagiari, Греция
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
Вилла 1 комнатав Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается вилла площадью 240 кв.м в загородном поселке Салоник. Вилла состоит из 3 спален, п…
Вилла 5 спаленв Kavallari, Греция
Вилла 5 спален
Kavallari, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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