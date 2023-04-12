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Купить вилла с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Neo Rysio
18
Panorama Municipal Unit
17
Plagiari
9
Chortiatis Municipal Unit
8
Trilofos
8
Drymos
7
Pylaia Municipal Unit
6
Chalcedon
5
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66 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
Вилла 7 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,480,000
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
Вилла 5 спаленв Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 6 спаленв Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 7 спаленв Kardia, Греция
Вилла 7 спален
Kardia, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 7 комнатв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
Вилла 7 спаленв Неа-Редестос, Греция
Вилла 7 спален
Неа-Редестос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спаленв Неа-Редестос, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Редестос, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
Вилла 1 комнатав triadi, Греция
Вилла 1 комната
triadi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается недостроенное трехэтажное здание в пригороде города Салоники. Участок 4000 кв.м. р…
Вилла 5 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спаленв Tagarades, Греция
Вилла 6 спален
Tagarades, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спаленв Китрос, Греция
Вилла 5 спален
Китрос, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 5 спаленв Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,065,000
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спаленв demos thermes, Греция
Вилла 6 спален
demos thermes, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 5 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 460 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Месимерион, Греция
Вилла 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
Вилла 4 спальнив Перея, Греция
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спаленв Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 4 спальнив Trilofos, Греция
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 362 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 1 комнатав Exohi, Греция
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 7 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спаленв Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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