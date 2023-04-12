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Купить вилла с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция
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62 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 7 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Вилла 4 спальни
triadi, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален
Neochorouda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни
Tagarades, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
Вилла 7 спален
Неа-Редестос, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 6 спален
Неа-Редестос, Греция
9 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается особняк площадью 600 кв м, на участке 5500 квадратных метров, в Нео Ризио, Салоник…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной кухни,…
Вилла 6 спален
Tagarades, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спален
Китрос, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 5 спален
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,065,000
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спален
demos thermes, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 460 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален
Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Вилла состоит из 6 …
Вилла 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
Вилла 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален
Asvestochori, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 6 спален
Lakkia, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 318 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
10 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 7 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 4 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Вилла 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
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