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Купить таунхаус с бассейном в периферийная единица Салоники, Греция

Asvestochori
19
Plagiari
14
Chortiatis
10
Перея
7
Drymos
6
Pentalofos
6
Agia Triada
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19 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 335,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 6 комнатв Souroti, Греция
Таунхаус 6 комнат
Souroti, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
Таунхаус 3 спальнив Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Предлагаем двухэтажный таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоник. Первый этаж со…
Таунхаус 3 спальнив Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 4 спальнив Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Neochorouda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neochorouda, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 5 спаленв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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