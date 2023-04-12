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Купить таунхаус с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Chortiatis Municipal Unit
42
Asvestochori
19
Panorama Municipal Unit
18
Trilofos
18
Эпаноми
15
Plagiari
14
Neo Rysio
11
Chortiatis
10
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60 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 2 спальнив Sozopoli, Греция
Таунхаус 2 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 6 комнатв triadi, Греция
Таунхаус 6 комнат
triadi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 5 комнатв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 133 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальнив Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Предлагаем двухэтажный таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоник. Первый этаж со…
Таунхаус 2 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 3 спальнив Kato Scholari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Scholari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Angelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Angelochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальнив Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Nea Gonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальнив Nea Silata, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Silata, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 4 спальнив Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 2 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Plagiari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 5 спаленв Неа-Редестос, Греция
Таунхаус 5 спален
Неа-Редестос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 228 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
Таунхаус 3 спальнив Tagarades, Греция
Таунхаус 3 спальни
Tagarades, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальнив Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 5 спаленв Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален
Neochorouda, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
Таунхаус 5 спаленв Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 510,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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