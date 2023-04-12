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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция
Салоники
145
Municipality of Pylaia - Chortiatis
66
Chortiatis Municipal Unit
42
Asvestochori
19
Panorama Municipal Unit
18
Trilofos
18
Эпаноми
15
Plagiari
14
Neo Rysio
11
Municipality of Neapoli-Sykies
8
Перея
7
Drymos
6
Pylaia Municipal Unit
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Agia Triada
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Municipal unit of Efkarpia
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Neoi Epivates
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77 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 5 комнат
Neochorouda, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон …
Таунхаус 5 комнат
Перея, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 5 спален
Tagarades, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 3 спальни
Kavallari, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 1 спальня
Pentalofos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 83,750
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 6 спален
Kavallari, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 4 спальни
Filyro, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 4 спальни
Kato Scholari, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Kato Scholari, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни
Василика, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 4 спальни
Неа-Редестос, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальни
Souroti, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальни
Filyro, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
Таунхаус 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Nea Gonia, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
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