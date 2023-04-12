Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Студии

Купить квартира-студия с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
8
Thessaloniki Municipal Unit
4
Салоники
3
Agios Pavlos Municipal Unit
1
Ampelokipi - Menemeni Municipality
1
Municipality of Neapoli-Sykies
1
Municipality of Pylaia - Chortiatis
1
Pylaia Municipal Unit
1
Показать больше
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 7 спаленв Дервенион, Греция
Коттедж 7 спален
Дервенион, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 1 комнатав District of Heraklion, Греция
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 419,000
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 91 кв.м. и в…
Коттедж 3 спальнив Ano Korakiana, Греция
Коттедж 3 спальни
Ano Korakiana, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
Квартира 1 спальняв Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня
Pefkochori, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Дом 5 спаленв Греция, Греция
Дом 5 спален
Греция, Греция
445 м²
€ 298,719
Продается 3-этажный коттедж площадью 445 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 1 спальняв Dionisiou Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат 47 м²
€ 78,000
Квартира расположена в конце тихой дачи для отдыха Paralia Dionisiou Beach в ее пристройке п…
Квартира 1 спальняв Полийирос, Греция
Квартира 1 спальня
Полийирос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается квартира площадью 43 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 комнатыв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 100 м² 1 Этаж
€ 285,000
For sale an apartment of 100 m² in Kalamaria
Таунхаус 3 спальнив Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 1 комнатав Drapanos, Греция
Таунхаус 1 комната
Drapanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 425,000
Предлагаем на продажу три отдельно стоящих танхауса на стадии строительства. Двухуровневые т…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из од…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 100,000
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 62 m2, 1-…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти