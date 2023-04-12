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Купить квартира-студия с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
8
Thessaloniki Municipal Unit
4
Салоники
3
Agios Pavlos Municipal Unit
1
Ampelokipi - Menemeni Municipality
1
Municipality of Neapoli-Sykies
1
Municipality of Pylaia - Chortiatis
1
Pylaia Municipal Unit
1
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

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