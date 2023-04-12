Купить дом с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

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394 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
258 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
14 Количество комнат
728 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 728 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
120 м²
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 610,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
280 м²
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
377 м²
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 377 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
380 м²
€ 410,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
12 Количество комнат
540 м²
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
460 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
534 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
246 м²
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
584 м²
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, …
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
440 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
490 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
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