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Купить дом с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Drymos
34
Agia Triada
24
Василика
22
Chortiatis
19
Неа-Миханьона
18
Chalcedon
17
Municipal Unit of Agios Athanasios
16
Pentalofos
15
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440 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 258 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 6 комнатв Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнатв Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
133 м²
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
410 м²
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
560 м²
€ 550,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 280 м²
€ 970,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 500 м²
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
260 м²
€ 365,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
377 м²
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 377 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 320 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
534 м²
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 584 м²
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Дом 7 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 7 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 600 м²
€ 2,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, …
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
440 м²
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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