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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
322
Салоники
311
Municipality of Pylaia - Chortiatis
33
Trilofos
33
Neo Rysio
27
Эпаноми
24
Panorama Municipal Unit
20
Неа-Триглия
15
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147 объектов найдено
Коттедж 6 комнатв Agia Triada, Греция
Коттедж 6 комнат
Agia Triada, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 99 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море, н…
Коттедж 6 комнатв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
Коттедж 5 комнатв Makrigialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 5 спаленв Эпаноми, Греция
Коттедж 5 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальнив oikismos geoponika, Греция
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спаленв Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален
Plagiari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальнив Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Makrigialos, Греция
Коттедж 2 спальни
Makrigialos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Nea Plagia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Plagia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 7 спаленв oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 спальняв oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни
Tagarades, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Перея, Греция
Коттедж 5 спален
Перея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни
Plagiari, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальнив Эпаноми, Греция
Коттедж 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Makrigialos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив triadi, Греция
Коттедж 4 спальни
triadi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 9 спаленв Makrigialos, Греция
Коттедж 9 спален
Makrigialos, Греция
11 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Эпаноми, Греция
Коттедж 4 спальни
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 1 комнатав Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
Коттедж 3 комнатыв Sozopoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
Коттедж 2 спальнив triadi, Греция
Коттедж 2 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 287 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 6 спаленв Китрос, Греция
Коттедж 6 спален
Китрос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив oikismos mpompoteika, Греция
Коттедж 2 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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