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Купить шале с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
2
Салоники
2
Неа-Каликратия
1
Перея
1
Шале В архив
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Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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