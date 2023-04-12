ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Шале
Купить шале с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция
Municipality of Thessaloniki
2
Салоники
2
Неа-Каликратия
1
Перея
1
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 280,000
Квартира с видом на море на продажу в районе Alimos. Район Alimos — красивый южный район вд…
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Коттедж 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 465,000
Коттедж находится на стадии строительства. Состоит из трех уровней. На первом уровне будет р…
Квартира 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается квартира площадью 396 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
Коттедж 2 спальни
Айос-Спиридон, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
143 м²
€ 385,000
Код недвижимости: HPS3254 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Афитос для € 385.000. Это 143 кв.…
Вилла 3 спальни
Вафи, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Квартира 1 комната
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 477,951
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Таунхаус 3 комнаты
Торони, Греция
3 Количество комнат
80 м²
1 Этаж
€ 180,000
For sale a 2-storey maisonette of 80 m² in Porto Koufo
Квартира 1 спальня
Korydallos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Коттедж 7 спален
Захаро, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
464 м²
€ 1,593,170
Продаются две идентичные виллы с видом на море в Ханья. Каждая вилла имеет площадь 232 кв.м …
Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты