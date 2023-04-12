Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Шале

Купить шале в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
2
Салоники
2
Неа-Каликратия
1
Перея
1
Шале В архив
Очистить
2 объекта найдено
Шале 27 спаленв Перея, Греция
Шале 27 спален
Перея, Греция
27 Количество комнат 2 485 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Peraia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 27 Cпальни, 21 Гостиная 21 Кухня 21 Ванная Площадь: 2485 m2, …
Шале 10 спаленв Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти