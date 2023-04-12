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Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Салоники, Греция

Agios Pavlos Municipal Unit
24
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
24
Ampelokipi - Menemeni Municipality
17
Municipal unit of Stavroupoli
15
Neapoli Municipal Unit
15
Municipal unot of Polichni
14
Неа-Миханьона
13
Triandria Municipal Unit
12
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179 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 98 м² 8/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 165 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 1 спальняв oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 235 м² Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 150 м² 5/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 157 м² 2/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира площадью 157 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 110 м² 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 120 м² 6/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 1 комнатав периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат 720 м² Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается новое здание, состоящее из 6 квартир с 2 или 3 спальнями, каждая по 120 кв.м. Все …
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 100 м² 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 230 м² 1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 230 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 152 м²
€ 810,000
Продается дуплекс площадью 152 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой эт…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 194 м² 5/1 Этаж
€ 950,000
Продается квартира площадью 194 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 103 м² 5/1 Этаж
€ 570,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 136 м² 5/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 136 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 175 м² 6/1 Этаж
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 175 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 185 м²
€ 1,100,000
Продается дуплекс площадью 185 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
Квартира 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 207 м² 6/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 157 м² 4/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 157 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 177 м²
€ 420,000
Продается дуплекс площадью 177 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 95 м² 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 94 м² 8/1 Этаж
€ 780,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Квартира 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 146 м² 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 98 м² 7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 213 м² 6/2 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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