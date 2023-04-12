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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Салоники, Греция

Pylaia Municipal Unit
62
Municipal Unit of Evosmo
58
Municipality of Neapoli-Sykies
45
Неа-Каликратия
25
Agios Pavlos Municipal Unit
24
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
24
Neoi Epivates
21
Panorama Municipal Unit
20
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85 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 3 спальнив Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 110 м² 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 250 м² 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 100 м² 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 250 м² 2/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 207 м² 6/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 95 м² 3/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 146 м² 4/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 98 м² 7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 213 м² 6/2 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 150 м² 5/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 120 м² 5/1 Этаж
€ 335,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 115 м² 6/1 Этаж
€ 335,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 220 м² 3/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 162 м²
€ 330,000
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
Квартира 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 106 м² 8/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 1 спальняв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
2 Количество комнат 160 м² 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Area : Perea
Квартира 3 комнатыв Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 комнатыв Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 63 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 145,000
Район: Вардарис

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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